Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Betrüger erbeuten Bargeld und Schmuck mit "Schockanruf" - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Im Laufe des Donnerstags gingen bei der Karlsruher Polizei mehrere Meldungen über betrügerische Anrufe. In einem Fall gelang es Betrügern eine 83-jährige Frau zu täuschen und Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro zu erbeuten.

Ersten Erkenntnissen zufolge nahmen die Betrüger am Donnerstagmorgen telefonisch Kontakt mit der 83-Jährigen auf. Die Anruferin gab sich als die Tochter der Seniorin aus und berichtete, nach einem folgenschweren selbstverursachten Verkehrsunfall nun in einem Krankenhaus zu sein. Eine angebliche Krankenschwester sowie ein vermeintlicher Rechtsanwalt, die das Gespräch im Anschluss übernahmen, forderten die 83-Jährige schließlich zur Zahlung von 35.000 Euro auf, um eine Entlassung ihrer Tochter aus dem Krankenhaus zu ermöglichen. In dem guten Glauben, ihrer Tochter aus der misslichen Lage zu helfen, begab sich die Geschädigte daraufhin zu einer Bank in Karlsruhe-Neureut und hob dort Bargeld ab. Anschließend übergab sie das Geld sowie mehrere Schmuckstücke zwischen 13:00 und 14:00 Uhr in der Bismarckstraße an einen bislang unbekannten Mann.

Den Abholer beschrieb die Dame als circa 50 bis 60 Jahre alten Mann mit korpulenter Statur. Er habe rot-braune Haare gehabt und habe einen schwarzen Pullover und darunter ein helles Hemd getragen. Zudem habe er eine Umhängetasche mit breitem Band mit sich geführt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Geldabholer geben können, sich unter der Rufnummer 0721 666-5555 beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe zu melden.

Larissa Großmann, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell