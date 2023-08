Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Zeugen nach mehreren PKW-Aufbrüchen gesucht

Karlsruhe (ots)

Zwischen Dienstagabend, 18:30 Uhr und Mittwochmorgen, 09:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in Bruchsal mehrere Fahrzeuge der Marke BMW auf und entwendeten hochwertige Fahrzeugteile.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen waren die Fahrzeuge zum Tatzeitpunkt in Tiefgaragen in der Nelly-Sachs-Straße und im Elie-Wiesen-Weg sowie auf einem öffentlichen Parkplatz in der Franz-Siegel-Straße abgestellt. Bei den insgesamt vier in einer Parkgarage untergestellten BMW schlugen die Diebe eine Seitenscheibe ein und verschafften sich so Zugang in das Fahrzeuginnere. Um in den auf einem Parkplatz geparkten Wagen zu gelangen, überwanden die Unbekannten offenbar das Keyless-Go-System. Im Anschluss entwendeten die Diebe Multifunktions- und Sportlenkräder, eingebaute Navigationssysteme sowie eine geringe Bargeldsumme und persönliche Gegenstände. Der Sach-und Diebstahlschaden beläuft sich in allen Fällen auf mehrere tausend Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und die Kriminaltechnik sicherte Spuren am Tatort.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Nina Zirkelbach, Pressestelle

