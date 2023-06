Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Jugendfeuerwehr verbringt das Wochenende in Ostfriesland

Schwelm (ots)

Über das vergangene lange Wochenende (08.-11.06.2023) veranstaltete die Jugendfeuerwehr ihre jährliche Freizeit. Die Kinder und Jugendlichen starteten am Donnerstagmorgen gegen 09:00 Uhr von der Feuer- und Rettungswache mit vier Kleinbussen Richtung Leer in Ostfriesland. Angekommen in Leer standen am ersten Nachmittag bei strahlendem Sonnenschein eine Erkundungstour rund um die Altstadt sowie gemeinsame Geschicklichkeitsspiele auf dem Programm.

Am Freitagmorgen starteten die Kinder und Jugendlichen sowie das Betreuerteam mit Fahrrädern in Richtung Papenburg. Nach 20 km erreichte die Gruppe die Mayerwerft und konnte diese bei einer Besichtigung ausführlich erkunden. Fasziniert verfolgten die Schwelmer die Arbeiten an den großen Schiffen. Nach der interessanten Besichtigung ging es per Fahrrad zurück zur Jugendherberge. Ein weiteres Highlight der Freizeit war der Besuch des Jaderparks mit der Beobachtung einer Pinguinfütterung und viel Spaß bei verschiedenen Wasserspielen. Als letzter großer Programmpunkt stand dann am Sonntagvormittag noch die Besichtigung der Feuerwache 1 der Berufsfeuerwehr Oldenburg auf der Agenda. Hier nahmen sich die Kollegen der Feuerwehr Oldenburg trotz eines parallelen Einsatzes viel Zeit, den Kindern und Jugendlichen aus Schwelm ihre Wache, Feuerwehrfahrzeuge und Geräte zu zeigen und gaben Einblicke in den Arbeitsalltag auf einer großen Feuerwache.

Im Anschluss machte sich die Gruppe rund um Leonard Diergarten, der mit sieben anderen Betreuerinnen und Betreuern die Fahrt organisiert hatte, auf den Rückweg. Nach einem Wochenende bei fantastischem Wetter und mit tollem Programm kamen alle am Sonntagnachmittag erschöpft aber sehr gut gelaunt gegen 16:30 Uhr wieder in Schwelm an, wo sie von Markus Kosch, dem stellvertretenden Leiter der Feuerwehr empfangen wurden. Kosch bedankte sich beim Organisationsteam für die großartige Leistung und freute sich, dass es den Kindern und Jugendlichen so gut gefallen hat. Dank gilt auch den Feuerwehren Ennepetal und Gevelsberg, die jeweils einen Mannschaftstransportwagen zur Verfügung stellten. Ohne diese Unterstützung wäre die Tour kaum möglich gewesen.

Den Ausklang fand die Tour bei einem gemeinsamen Pizzaessen an der Feuerwache, bevor die Eltern die Kinder dort wieder abholten. Durch die vielfältigen Aktivitäten und Ausflüge wurde nicht nur der Teamgeist gestärkt, sondern auch das Interesse an der Feuerwehr und ihrem wichtigen Einsatz in der Gesellschaft gefördert. Die Teilnehmenden kehrten mit vielen neuen Eindrücken und Erinnerungen zurück und sind gespannt auf die kommenden Abenteuer mit der Jugendfeuerwehr.

Über die Jugendfeuerwehr:

Die Jugendfeuerwehr engagiert sich in der Jugendarbeit und Brandschutzerziehung. Sie fördert das Interesse junger Menschen an der Arbeit der Feuerwehr, führt sie an Feuerwehr heran und sichert den Nachwuchs für die Freiwillige Feuerwehr. Mitmachen können Kinder und Jugendliche ab 10 Jahre. Interessierte können gerne zur Probe an einem Termin der Jugendfeuerwehr teilnehmen. Kontakt zur Jugendfeuerwehr kann per Mail unter der Adresse jugendfeuerwehr@feuerwehr-schwelm.de aufgenommen werden

