Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Seat beschädigt

Bad Bentheim (ots)

Am 14. September ist auf der Neustadtstraße in Bad Bentheim im Zeitraum zwischen 08:00 und 18:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr vermutlich die Neustadtstraße in Richtung Bahnhofstraße. Dabei touchierte er im Vorbeifahren einen Seat Leon in Orange, der am Straßenrand geparkt war. Anschließend entfernt sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell