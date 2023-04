Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Wohnungseinbruchsdiebstahl in Bexbach

Bexbach (ots)

Am 18.04.2023, zwischen 18:00 Uhr und 19:30 Uhr, kam es in Abwesenheit des Bewohners zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Finkenstraße in Bexbach.

Bei dem Einbruch wurden diverse Gegenstände u.a. Orden und Abzeichen aus ca. 400 Jahren Militärgeschichte, insbesondere aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, entwendet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben könne, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell