Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach/ Bergalingen: Unfall mit zwei leicht Verletzten

Freiburg (ots)

Mit ihrem Mini befuhr am Mittwoch, 23.08.2023 gegen 16.00 Uhr eine 61 Jahre alte Frau die L 155 von Rickenbach in Richtung Bergalingen. In Höhe der Abzweigung Jungholz fuhr diese in Folge von Unachtsamkeit in einen linksabbiegenden Renault in die linke Seite rein. Die Fahrzeuge schleuderten in die nahegelegene, unbesetzte Bushaltestelle. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. An ihren Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

