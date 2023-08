POL-FR: Wutöschingen/ Schwerzen: Einbruch in Wohnung - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots) - Wie der Polizei am gestrigen Mittwoch, 23.08.2023 gemeldet wurde, verschafften sich Unbekannte Zutritt in das aktuell nicht betriebene Hallenbad in der Friedrichstraße und verursachten einen Sachschaden von rund 5000 Euro. Der Tatzeitraum liegt zwischen Donnerstag, 03.08.2023 und Dienstag, 22.08.2023. Über die Stadthalle wurden die Räumlichkeiten ...

