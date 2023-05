Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Sankt Peter-Ording - Versuchte Einbrüche in Supermärkte, Polizei sucht Zeugen

Sankt Peter-Ording (ots)

In der Zeit von Sonntagabend (30.04.23), 18.00 Uhr, bis Montagabend (01.05.23), 19.30 Uhr, versuchten unbekannte Täter in die REWE und Lidl Filiale in der Straße "Nordergeest" in Sankt Peter Ording einzubrechen, scheiterten jedoch in beiden Fällen an den Eingangstüren der Märkte. Diese wurden jedoch durch die Einbruchversuche erheblich beschädigt. Die Kriminalpolizei in Husum hat die Ermittlungen dieser Taten aufgenommen und fragt: Wer hat im o.g. Zeitraum verdächtige Geräusche wahrgenommen oder Personen beobachtet, die mit diesen Taten in Verbindung stehen könnten? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04841-8300 an die Ermittler zu wenden. Vielen Dank!

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell