Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum: Ermittlungen nach zwei Einbrüchen

Husum (ots)

Die Kriminalpolizei Husum sucht Zeugen zu zwei Einbrüchen.

In der Nacht zu Dienstag (02.05.23) brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in der Ludwig-Nissen-Straße ein. Sie brachen ein Terrassenfenster auf und durchsuchten mehrere Räume. Sie entwendeten Bargeld. Die Tat dürfte sich zwischen 00:15 - 04:30 ereignet haben. Eventuell benutzten der oder die Täter ein Fahrrad. Entsprechende Reifenspuren wurden im Garten gefunden.

Außerdem wurde am Dienstagnachmittag ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Lornsenstraße festgestellt. Die Tat könnte am Tage oder in der Nacht zuvor begangen worden sein. Die unbekannten Täter drangen durch ein Fenster ein und durchsuchten das komplette Haus. Es wurde Schmuck entwendet.

Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04841-830 0, zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell