POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zeuge rettet Ertrinkenden unter Einsatz des eigenen Lebens

Freiburg (ots) - Am 23.08.2023 gegen 17:45 Uhr kam es in der Wehratalstraße in Schopfheim zu einem schweren Sturz eines Radfahrers. Der 57-Jährige war talwärts unterwegs und kam aus bislang nicht bekannter Ursache zu Fall. Er trug keinen Helm und verletzte sich schwer am Kopf. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr kann nach ...

