POL-FR: Lörrach: Fahrer eines silbernen VW Bus fährt auf geparktes Fahrzeug und flüchtet - Zeugensuche

Freiburg (ots) - Nach erfolglosem Fluchtversuch konnte gestern Mittag, 23.08.2023, ein 33jähriger Mann gambischer Staatsangehörigkeit in der Freiburger Innenstadt festgenommen werden. Gegen 11:30 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein unbekannter Mann in einem Optikergeschäft in der Schusterstraße versucht habe die dortige Kasse zu öffnen, was ihm misslang. ...

mehr