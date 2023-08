POL-FR: Freiburg: Mann versucht Kassen zu öffnen und flüchtet vor der Polizei - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Am Mittwochmorgen, 23. August 2023, zwischen 3.30 Uhr und 6.30 Uhr verschaffte sich ein 51-jähriger Mann durch Einschlagen einer Glasscheibe an einer Tür Zutritt zum Gebäude der Verrechnungsstelle für Katholische Kirchen in Riegel am Kaiserstuhl. Der Täter konnte gegen 6.30 Uhr von Mitarbeitern beim Aussteigen aus dem Aufzug angetroffen und des Hauses verwiesen werden. Kurze Zeit später stellten ...

