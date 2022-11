POL-PDNR: Gebhardshain- Pkw prallt gegen Verkehrszeichen

Linz am Rhein (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 24.11.2022 und dem 29.11.2022 parkte eine Geschädigte ihren blauen VW T4 in der Straße Am Gestade in Linz am Rhein. Der PKW stand vorwärts eingeparkt in einer Parktasche unterhalb der Viadukte. Im oben genannten Zeitraum entwendete ein bislang unbekannter Täter das hintere Kennzeichen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der ...

mehr