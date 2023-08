Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Einbruch ins Hallenbad - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Wie der Polizei am gestrigen Mittwoch, 23.08.2023 gemeldet wurde, verschafften sich Unbekannte Zutritt in das aktuell nicht betriebene Hallenbad in der Friedrichstraße und verursachten einen Sachschaden von rund 5000 Euro. Der Tatzeitraum liegt zwischen Donnerstag, 03.08.2023 und Dienstag, 22.08.2023. Über die Stadthalle wurden die Räumlichkeiten betreten und so in das Hallenbad gelangt. Mit einem Hebelwerkzeug wurden eine Kasse und diverse Schränke aufgebrochen. In der Kasse befand sich kein Bargeld. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-531) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen rund um die Stadthalle gemacht haben, sich zu melden.

md/ts

