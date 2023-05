Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Platanenstraße

Gera (ots)

Gera: Gewaltsam drangen Einbrecher in der Zeit vom 19.05.2023 zum 22.05.2023 in ein Büro in der Platanenstraße in Gera ein und versursachten hierbei diversen Sachschaden. Das Büro selbst durchsuchten sie anschließend und stahlen letztlich einen aufgefundenen Laptop. Die Kripo in Gera hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegen. (RK)

