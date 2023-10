Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Ergänzung und Korrektur zur Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/5623877 - 17-Jähriger nach Unfall verstorben

Der 17-Jährige, der am Mittwochabend (12. Oktober) nach einem Unfall auf der Westtangente mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen wurde, ist in der Nacht seinen schweren Verletzungen erlegen.

Der Nümbrechter hatte gegen 18.10 Uhr am Mittwoch (11. Oktober) die Westtangente aus Richtung Brückenstraße kommend in Richtung Vollmerhausen befahren. Vor ihm befand sich ein 57-jähriger Gummersbacher, der mit seinem Kia auf der Westtangente angehalten hatte, um nach links in die Kirchfeldstraße einzubiegen. Der 17-Jährige fuhr mit großer Wucht auf den stehenden PKW auf, stürzte im Anschluss auf die Fahrbahn und zog sich dabei schwerste Verletzungen zu. Nach einer Erstversorgung am Unfallort brachte ihn ein Rettungshubschrauber in ein Kölner Krankenhaus, wo er in der Nacht verstarb. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln übernahm vor Ort die Spurensicherung. Die Westtangente war bis etwa 22.15 Uhr in beide Richtungen gesperrt.

