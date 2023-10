Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Leichtkraftradfahrer

Gummersbach (ots)

Westtangente - Eine 51jährige Gummersbacherin befuhr die Westtangente in Fahrrichtung Marienheide und beabsichtigte an der Einmündung Kirchfeldstraße nach rechts abzubiegen. Zu diesem Zweck verlangsamte sie ihre Geschwindigkeit, dies erkannte ein 17jähriger Nümbrechter zu spät und fuhr mit seinem Leichtkraftrad von hinten auf den PKW auf. Dabei verletzte er sich sich so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen wurde. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Westtangente im Bereich der Unfallstelle gesperrt. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam wurde eingesetzt.

