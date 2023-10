POL-GM: Polizei sucht gelben Kastenwagen nach Unfall

Nümbrecht (ots) - Auf hochwertige Elektrowerkzeuge waren Diebe aus, die zwischen 18 Uhr am Montag (9. Oktober) und 7 Uhr am Dienstag ein Handwerkerfahrzeug in Nümbrecht-Oberelben aufgebrochen haben. Um in den an der Oberelbener Straße geparkten Ford Transit zu gelangen, schlugen die Täter zunächst eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein. Anschließend entwendeten sie aus dem Laderaum acht Werkzeugkoffer, die mit ...

mehr