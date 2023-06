Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 25.06.23

Goslar (ots)

Versuchter Einbruchsdiebstahl

In der Zeit von Donnerstag, 20.00 Uhr, bis Freitag, 09.30 Uhr, wurde die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Hochstraße aufgehebelt. Ob die bislang unbekannte Person anschließend das Haus betrat konnte nicht festgestellt werden. Ein gleichgelagerter Vorfall ereignete sich in einem weiteren Mehrfamilienhaus im Carpentrasweg. Dort wurde die Hauseingangstür in der Zeit von Donnerstag, 15.00 Uhr, bis Freitag, 07.30 Uhr, aufgehebelt.

Zu einem vollendeten Diebstahl kam es im Zeitraum von Donnerstag, 17.00 Uhr, bis Samstag, 17.00 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus im Wantageweg. Auch hier wurde die Hauseingangstür aufgehebelt. Anschließend wurde das im Kellergeschoss gesichert abgestellte Mountainbike des Herstellers "Cube" ( Farbe grau ) eines 54-jährigen Bewohners entwendet. Der Schaden wurde auf ca. 500 Euro beziffert.

Wer Hinweise zum Täter oder Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Seesen unter 05381/9440 in Verbindung zu setzen.

Einbruchsdiebstahl in Werkzeugcontainer

Am Freitagabend wurde der Einbruch in einen Werkzeugcontainer durch den 60-jährigen Geschädigten gemeldet. Der auf einem eingezäunten Grundstück in der Frankfurter Straße abgestellte Container wurde in der Zeit von Donnerstag, 10.30 Uhr, bis Freitag, 21.25 Uhr, aufgebrochen und verschiedene Werkzeuge entwendet. Der entstandene Schaden wurde auf ca. 300 Euro geschätzt. Ob diese Tat mit den Taten im Bereich des Schildbergs zusammenhängen wird nun Teil der polizeilichen Ermittlungen sein.

Besonders schwerer fall des Diebstahls

Eine bisher unbekannte Person durchtrennte am Samstag, zwischen 00.00 Uhr und 07.30 Uhr, den Maschendrahtzaun eines Unternehmens für Nutzfahrzeuge in der Küstriner Straße. Anschließend wurden aus sechs dort abgestellten Lkw Dieselkraftstoff aus den Tanks abgezapft, wodurch ein Gesamtschaden von etwa 2000 Euro entstand. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Diebstahl aus Kellerraum

Aus einem Diebstahl aus einem unverschlossenen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Schützenallee kam es am Sonntag, gegen 00.15 Uhr. Der 25-jährige Geschädigte Anwohner stellte fest, dass aus seinem Kellerraum verschiedene Spielekonsolen mit Spielen entwendet wurden. Beim Eintreffen der Polizei konnte der Beschuldigte, ein 44-jähriger Münchehöfer, im Treppenhaus festgestellt werden. Das Diebesgut hatte er in einer Tasche bei sich, wobei er behauptete, dass der Inhalt ihm selbst gehöre. Zur Beweissicherung wurden die Tasche samt Inhalt zunächst durch die Polizei sichergestellt und ein Strafverfahren gegen den Münchehöfer eingeleitet.

i.A. Behnke, POK'in

