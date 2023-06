Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 25.06.2023

Goslar (ots)

Liebenburg / Heimerode

- Pkw entwendet

Am Samstag, 24.06.2023 entwendeten unbekannte Täter einen Pkw, aus der Einfahrt eines Einfamilienhauses in Heimerode.

Nach Angaben des Eigentümers habe er den Pkw, Mercedes-Benz C-Klasse Cabriolet, am Abend des 23.06.2023 gegen 18:00 Uhr in seiner Einfahrt in der Neuroder Straße abgestellt.

Am 24.06.2023, gegen 05:40 Uhr habe er feststellen müssen, dass dieser durch bislang unbekannte Täter entwendet worden sei.

Die Polizei Goslar bittet um sachdienliche Hinweise unter der 05321 / 3390

GS-Innenstadt

- Sachbeschädigung an Pkw

Am Samstag, 24.06.2023, kam es in der Zeit von 08:00 Uhr bis 17:40 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw VW Touran in der Straße Untere Schildwache. Bisher unbekannte Täter zerkratzten die hintere rechte Seitenwand des Fahrzeuges. Der entstandene Schaden wird auf ca. 4000EUR geschätzt.

Die Polizei Goslar bittet um sachdienliche Hinweise unter der 05321 / 3390

-i.A.Wouters, PHK-

