Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - "Fat-Bike" fährt ohne Muskelkraft

Führerschein und Versicherung fehlte

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Enscheder Straße;

Tatzeit: 13.12.2023, 16.15 Uhr;

Ein Zweirad hatten Polizisten am Mittwoch auf der Enscheder Straße in Gronau angehalten. Die 50-jährige Fahrerin gab an, das "Fahrrad" bei einem Internetversandhandel erworben zu haben. Eine Überprüfung ergab, dass das einem "Fat-Bike" ähnelnde Fahrzeug jedoch auch ohne Muskelkraft vorangetrieben werden kann. Ein Elektromotor wird über einen "Gashebel" am Lenker gesteuert. Die Fahrerin konnte weder eine Betriebserlaubnis vorlegen noch fanden die Beamten ein Typenschild oder eine Rahmennummer. Für das "sonstige Kraftfahrzeug" besteht eine Versicherungs- sowie Führerscheinpflicht. Beides konnte die Frau nicht vorweisen. Die Weiterfahrt untersagten die Beamten und leiteten ein Strafverfahren ein. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell