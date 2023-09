Polizei Hagen

POL-HA: Ermittlungserfolg der Hagener Kripo nach Einbruchserie in Hagener Kleingartenanlagen - 37-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Hagen (ots)

Intensive und umfangreiche Ermittlungen der Hagener Kriminalpolizei nach einer Einbruchserie in Kleingartenanlagen im gesamten Stadtgebiet führten am 31.08.2023 zu der Festnahme eines 37-jährigen Tatverdächtigen. Seit Anfang März 2023 wurden der Polizei Hagen insgesamt über 100 Einbrüche in Gartenlauben bekannt. Die Taten haben sich in 14 unterschiedlichen Kleingarten-Kolonien im gesamten Hagener Stadtgebiet ereignet. Bei einigen von ihnen sind Videoaufnahmen entstanden, die die Beamten der Kripo bei der Tatortaufnahme sicherstellten. Ein Abgleich der Aufnahmen sowie weitere, parallel laufende Ermittlungen führten die Ermittler zu dem 37-jährigen Tatverdächtigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen wurde beim Amtsgericht Hagen ein Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung erwirkt. In dieser trafen die Beamten auf den 37-Jährigen und fanden dort Diebesgut, welches zurückliegenden Laubenaufbrüchen zuzuordnen war. Durch die Videoaufzeichnungen und das sichergestellte Diebesgut ist es den Ermittlern gelungen, dem Tatverdächtigen bereits etwa 40 Einbrüche zuzuordnen. Auf einen weiteren Antrag der Hagener Staatsanwaltschaft wurde Haftbefehl gegen den 37-Jährigen erlassen. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen der Kripo dauern an. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell