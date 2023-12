Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen, Lkr. Tuttlingen) Unbekannter streift vorderen Kotflügel eines vor dem Kindergarten in der Hindenburgstraße geparkten Kias und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Immendingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Ein Unbekannter ist am Dienstag, im Zeitraum von 08.00 Uhr bis 13.30 Uhr, vor dem Kindergarten in der Hindenburgstraße gegenüber dem Schlossplatz gegen einen dort abgestellten blauen Kia Ceed gefahren. Ohne sich zu melden oder sich um den am linken vorderen Kotflügel des Kias angerichteten Schaden in Höhe von über 1000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei Immendingen, Tel.: 07462 9464-0, hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher.

