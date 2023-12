Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auffahrunfall auf der Europastraße - vier Personen leicht verletzt (20.12.2023)

Konstanz (ots)

Vier Personen haben bei einem Auffahrunfall auf der Europastraße am Mittwochnachmittag Verletzungen erlitten. Ein 83-Jähriger fuhr mit einem VW Polo auf der Europastraße in Richtung Grenzübergang. Auf Höhe der Geschwindigkeitsmessanlage stockte der Verkehr, woraufhin der Polo in das Heck eines bereits stehenden Audi Q5 eines 55-Jährigen prallte, den es dadurch auf einen Audi Q2 einer 58 Jahre alten Frau schob. Sowohl der 83-Jährige als auch der 55-Jährige, seine 54-jährige Beifahrerin und die 58-Jährige erlitten bei der Kollision leichte Verletzungen. An den drei Autos, die allesamt nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro.

