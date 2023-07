BPOL-HH: Hauptbahnhof: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl - 80 Tage Ersatzfreiheitsstrafe wegen der Straftat "besonders schwerer Fall des Diebstahls"

Hamburg (ots) - Nach jetzigem Ermittlungsstand ereignete sich am 29.06.2023 gegen 22:45 Uhr in einer fahrenden S-Bahn der Linie S3 in Richtung Stade zunächst eine Körperverletzung durch mehrere Faustschläge zum Nachteil eines ersten Geschädigten. Nach Ausstieg im Bahnhof Harburg beging der gleiche Täter am ...

mehr