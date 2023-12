Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus

Lippstadt (ots)

Im Kurgartenweg in Lippstadt kam es am Samstag, 09.12.2023 in der Zeit von 10:30-20:00 Uhr zu einem Einbruch in einem Einfamilienhaus.

Als die Bewohner des Hauses zurückkamen, konnten sie Licht im gesamten Objekt feststellen. Beim Betreten konnten sie dann erkennen, dass der oder die Täter Schränke und Schubladen im gesamten Haus durchsucht haben.

Was entwendet worden ist, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wem etwas im Tatzeitraum im und am Objekt, oder aber auch in der Nähe des Tatortes aufgefallen ist, der meldet sich bitte bei der Polizei in Lippstadt unter 02941 91000.

