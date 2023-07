Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Sicherungshaftbefehl vollstreckt

Lörrach (ots)

Wegen Verstößen gegen Bewährungsauflagen wurde ein 26 -Jähriger mit Haftbefehl gesucht. Er wurde durch die Bundespolizei bei der Einreise nach Deutschland festgestellt.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den ghanaischen Staatsangehörigen am Montagnachmittag (03.07.2023) in einem Fernzug aus Italien am Basel Badischen Bahnhof. Die Überprüfung des 26-Jährigen ergab einen Sicherungshaftbefehl, weil er zu den Anhörungsterminen hinsichtlich des Widerrufs seiner Bewährung nicht erschienen war. Dem Gesuchten droht die Vollstreckung der gegen ihn verhängten Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten wegen Betrug. Zudem bestand eine Aufenthaltsermittlung wegen des Verdachts auf unerlaubten Aufenthalt gegen den 26 -Jährigen. Der Gesuchte wurde durch die Bundespolizei vorläufig festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug, weshalb der 26 -Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. Weil bei dem ghanaischen Staatsangehörigen ein totalgefälschter internationaler Führerschein gefunden wurde, leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren gegen ihn ein.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell