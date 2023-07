Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Freunde bewahren Gesuchten vor Haftstrafe

Neuhaus (ots)

Bei einer Kontrolle an der Schweizer Grenze stellte die Bundespolizei einen mit Haftbefehl gesuchten Mann fest. Da er nicht im Besitz von Barmitteln war, sprangen Freunde ein und so konnte er die offene Geldstrafe in Höhe von über 2000 Euro begleichen.

Am späten Sonntagabend, den 2. Juli 2023, kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den deutschen Staatsangehörigen am Übergang Neuhaus. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den in der Schweiz wohnhaften Mann ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen eines Betäubungsmitteldeliktes verhängte ein Gericht vor zwei Jahren eine Geldstrafe gegen den 29-Jährigen. Da der Gesuchte weder die Strafe bezahlte, noch die Ersatzfreiheitsstrafe antrat, erließen die Justizbehörden Haftbefehl. Da der Mann vor Ort nicht genügend Barmittel bei sich hatte, bat er zwei Freunde, ihm den fälligen Betrag bei der Bundespolizei vorbeizubringen. Wenig später konnte er den ausstehenden Betrag in Höhe von 2200 Euro bezahlen und ersparte sich somit eine Ersatzfreiheitsstrafe von über einem Monat.

