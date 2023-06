Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme bei Einreise

Weil am Rhein (ots)

Eine Streife der Bundespolizei nahmen am Mittwoch (28.06.23) einen 35-Jährigen fest, der Europaweit gesucht worden war.

Die Einsatzkräfte kontrollierten am Abend einen aus Italien kommenden Fernbus bei der Einreise nach Deutschland am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Die Überprüfung des 35-Jährigen ergab dabei einen Untersuchungshaftbefehl. Wegen Verdacht der gefährlichen Körperverletzung war auch mittels Europäischen Haftbefehl nach dem Mann gefahndet worden. Der ukrainische Staatsangehörige wurde durch die Bundespolizei vorläufig festgenommen. Nach Vorführung bei Gericht wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell