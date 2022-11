Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei sucht Zeugen zu einem mutmaßlichen Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr in Grimmen

Grimmen (LK VG) (ots)

Polizei sucht Zeugen zu einem mutmaßlichen Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr in Grimmen. Nach einem mutmaßlichen Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, der sich am 14.11.2022, gegen 00:33 Uhr, im Kreuzungsbereich vor dem "Treffpunkt Europas" in Grimmen ereignet hat, bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Nach derzeitigem Erkenntnisstand haben der oder die unbekannten Täter mehrfach blaues Absperrband und Paketband an zwei Stellen im Bereich der Kreuzung vor dem "Treffpunkt Europas" über die Fahrbahn der Heinrich-Heine-Straße gespannt. Ein 26-jähriger syrischer Kraftfahrzeugführer befuhr mit seinem PKW Audi den Kreuzungsbereich. Aufgrund der Dunkelheit bemerkte er die über die Straße gespannten Absperr- und Paketbänder zu spät und fuhr trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung in diese hinein. Dabei wurde der vordere Stoßfänger des PKW Audi beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Die Absperr- und Paketbänder wurde von den eingesetzten Beamten des PR Grimmen umgehen entfernt und sichergestellt, sodass ein gefahrloses Befahren des Kreuzungsbereiches wieder möglich ist. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet bzw. Angaben zu Tätern bzw. deren Aufenthalt machen können. Hinweise werden vom Polizeirevier Grimmen unter der Tel. 038326 570 und von jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache www.polizei.mvnet.de entgegengenommen. im Auftrag Marco Sellke Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg

