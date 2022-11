Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall zwischen PKW und Radfahrer in Waren

Waren / Müritz (LK MSE) (ots)

Am Sonntag, den 13.11.2022, kam es gegen 19:45 Uhr an der Kreuzung Schweriner Damm / Mecklenburger Straße in Waren zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr eine 70-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW Opel Astra den Schweriner Damm in Fahrtrichtung Strelitzer Straße und beabsichtigte an der lichtzeichengeregelten Kreuzung nach rechts in die Mecklenburger Straße einzubiegen. Beim Abbiegen kollidierte sie mit einem 18jährigen Radfahrer, der gerade die Mecklenburger Straße überquerte. Dabei stürzte der junge Mann mit seinem Fahrrad, blieb aber unverletzt. Am PKW enstand ein geringer Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro. Während der Verkehrsunfallaufnahme machten beide Unfallbeteiligten gegenüber den aufnehmenden Beamten widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sich bei dem Polizeihauptrevier Waren unter Tel. 03991/176-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden. im Auftrag Marco Sellke Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg

