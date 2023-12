Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Silbernes Auto auf dem Döbele Parkplatz angefahren - Polizei sucht Geschädigten (20.12.2023)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht einen geschädigten Fahrzeughalter, dessen Auto am Mittwochabend auf dem Döbele Parkplatz geparkt war und angefahren worden ist. Gegen 18.30 Uhr stieß eine 25-jährige Ford-Fahrerin bei Ausparken gegen den neben ihr stehenden silbernen Wagen. Nachdem sie in der Dunkelheit keinen Schaden feststellen konnte, fuhr sie nach Hause. Dort bemerkte sie schließlich eine Beschädigung an ihrem Auto, woraufhin sie umgehend zum Döbele-Parkplatz zurückkehrte, das silberne Auto jedoch nicht mehr antraf.

Die Polizei bittet nun den Besitzer des silbernen Autos, das im Bereich des hinteren linken Kotflügels beschädigt sein müsste, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell