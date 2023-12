Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Ladendiebe flüchten aus Einkaufsmarkt

Polizei sucht Zeugen (20.12.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Mit Hilfe einer "Selbstbedienungskasse" haben sich Ladendiebe am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr sprichwörtlich selbst bedient. Vier Männer im Alter zwischen 30 und 40 Jahren beluden zwei Einkaufswagen mit hochpreisiger Alkoholika und gingen damit an die Selbstbedienungskassen. Dort bezahlten sie jedoch nur zwei Artikel, öffneten so mit dem Kassenbon die Warenschranke und verließen mit den gefüllten Wagen und den unbezahlten Waren den Markt. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Diebstahl und nahm mit einem Kunden die Verfolgung der mit orangefarbenen Warnwesten bekleideten Männer auf. Die Diebe konnten unerkannt entkommen, ließen bei ihrer Flucht jedoch einen der vollen Wagen und einen Rucksack zurück. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07720 8500-0 entgegen.

