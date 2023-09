Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Fenstersicherung bewahrt Bewohner vor Einbrecher

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

An der Hardenbergstraße versuchte ein bislang unbekannter Mann am Dienstag in ein Haus einzubrechen. Er hebelte an einem Fenster, bekam dieses aber aufgrund der Zusatzsicherung nicht auf und flüchtete. Der Einbrecher wurde videografiert. Eine detailliertere Beschreibung ist aktuell jedoch nicht möglich. Wer zwischen 8.30 Uhr und 17.30 Uhr etwas Verdächtiges bemerkt haben könnte, meldet sich bitte bei der Polizei. (0800 2361 111). Machen auch Sie es den Einbrechern so schwer wie möglich und bauen Sie zusätzlichen Schutz an Fenster und Türen ein. Tipps zum Einbruchsschutz geben Ihnen unsere Experten der Kriminalprävention. Infos dazu und Kontaktdaten finden Sie auf unserer Internetseite unter folgendem Link: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-2

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell