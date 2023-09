Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Frau unsittlich im Bus berührt - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Eine 20-jährige Bottroperin war am späten Montagnachmittag gegen 17:30 Uhr in einem Linienbus (Linie 268) von der Prosperstraße/Ostring aus in Richtung Berliner Platz unterwegs. Kurz vor der Haltestelle Berliner Platz bemerkte sie, dass ein unbekannter Mann sein Geschlechtsteil gegen ihr Gesäß drückte. Am Abend erstattete die Frau Strafanzeige bei der Polizei.

Personenbeschreibung: männlich, ca. 45 Jahre alt, ca. 1,75m groß, schwarze mittellange Haare, mittellanger Vollbart, schwarzes T-Shirt, schwarze Hose

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell