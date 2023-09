Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unbekannter Mann onaniert im Gebüsch

Recklinghausen (ots)

Eine 39-jährige Frau aus Bottrop bemerkte am Dienstagmorgen, gegen 08:10 Uhr, an der Ludgeristraße einen Mann in einem Gebüsch. Der Unbekannte nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Als der Mann die Zeugin bemerkte, flüchtete er in Richtung Birkenstraße. Die Frau informierte telefonisch die Polizei. Der Tatverdächtige konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden.

Personenbeschreibung: männlich, 1,70 - 1,75m groß, muskulöse Statur, dunkle Hautfarbe, kurze schwarze lockige Haare, T-Shirt (gelb/orange), helle Shorts, Flip-Flops

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

