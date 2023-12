Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) 20 Jahre ohne Führerschein unterwegs (11.12.2023)

Blumberg (ots)

Bei einer Polizeikontrolle aufgefallen ist ein Autofahrer am Montag gegen 19 Uhr auf der Waldshuter Straße. Ein 59-jähriger Autofahrer legte bei der Kontrolle seinen ausländischen Führerschein vor. Da der Mann bereits seit über 20 Jahren eine festen Wohnsitz in Deutschland hat, hätte er spätestens sechs Monate nach Zuzug seine ausländische Fahrerlaubnis umschreiben lassen müssen. Die Polizei zeigte ihn deshalb wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis an und untersagte ihm die Weiterfahrt.

