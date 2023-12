Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan/ Lkr. Rottweil) Nach Spiegelstreifer abgehauen- Polizei sucht Zeugen (20.12.2023)

Dornhan (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwochvormittag, gegen 9.15 Uhr, auf der Landesstraße 412 zwischen Weiden und Sulz ereignet hat. Ein 44-jähriger Fahrer eines Lastwagens auf der L 412 von Sulz herkommend in Richtung Weiden unterwegs. Auf etwa halber Strecke kam ihm ein weiß-blauer Lastwagen der Marke Mercedes-Benz entgegen, der den linken Außenspiegel des Mannes streifte. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der unbekannte Lastwagenfahrer seine Fahrt einfach in Richtung Sulz fort. Am Lastwagen des 44-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Oberndorf unter der Telefonnummer 07423 8101-0 entgegen.

