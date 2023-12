Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Polizei ermittelt wegen illegalem Glücksspiel und Drogenhandel (19.12.2023)

VS-Villingen (ots)

Ein Ermittlungserfolg wegen Verdachts des illegalen Glückspiels und Drogenhandels gelungen ist Beamten der Kriminalpolizeidirektion Rottweil am Sonntag. Im Visier der Ermittlungen stand ein 45-Jähriger aus einer Umlandgemeinde, dem vorgeworfen wird, unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu betreiben. Außerdem soll der Tatverdächtige seit geraumer Zeit Treffen organisieren, bei denen dem unerlaubten Glücksspiel nachgegangen wird. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz erließ das zuständige Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss, mit welchem Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz die eigens für die Glückspieltreffen angemieteten Räumlichkeiten in der Nacht von Samstag auf Sonntag stürmten und dursuchten. Dort fanden die Ermittler mehrere Spieltische und illegal betriebene Spielautomaten. Die Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen führte zusätzlich zum Auffinden von circa 100 Gramm Kokain und anderen Beweismitteln, die auf einen Handel mit Drogen schließen lassen. Das Rauschgift hat einen Straßenverkaufswert von rund 8.000 Euro. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen konnte der 45-Jährige wieder auf freien Fuß entlassen werden. Die Kriminalpolizeidirektion Rottweil und die Staatsanwaltschaft Konstanz haben die Ermittlungen übernommen.

