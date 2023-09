POL-NOM: Verkehrsunfall mit versuchter Flucht

Northeim (ots) - Northeim OT Hammenstedt, Bundesstraße 241, Sonntag, 10.09.2023, 11.40 Uhr HAMMENSTEDT (Wol) - Am Sonntag gegen 11.40 Uhr kam es auf der Bundesstraße 241 kurz vor dem Ortseingang Hammenstedt zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine Person verletzte. Ein 81-jähriger Osteroder fuhr mit einem Pkw Citroen von einem Tankstellengelände in den fließenden Verkehr in Richtung Northeim ein. Dabei übersah er den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten ...

