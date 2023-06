Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 21-Jähriger wird von mehreren Behörden gesucht: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Halberstadt (ots)

Am Sonntag, den 25. Juni 2023 stellten Einsatzkräfte der Bundespolizei gegen 08:00 Uhr einen 21-Jährigen in Halberstadt fest und kontrollierten ihn. Bei der anschließenden Überprüfung seiner Personalien in dem Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass mehrere Behörden nach dem aus Georgien stammenden Mann suchten. Die Staatsanwaltschaften Dortmund, Stendal, Magdeburg und die Magdeburger Staatsanwaltschaft, Zweigstelle Halberstadt sowie der Landkreis Wittenberg ersuchten den aktuellen Aufenthaltsort des Mannes wegen diverser Delikte. Zudem suchte die Staatsanwaltschaft Verden nach dem jungen Mann per Vollstreckungshaftbefehl. Demnach wurde er zuvor wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 600 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen verurteilt. Weder zahlte er die geforderte Geldstrafe, noch stellte er sich dem Strafantritt. Folglich wurde der Haftbefehl erlassen. Dieser wurde dem Gesuchten eröffnet. In seiner Not kontaktierte er einen Familienangehörigen. Glück im Unglück, nachdem der Geldbetrag durch den Informierten beglichen wurde, konnte der gesuchte Mann seinen Weg fortsetzen. Die ausschreibenden Behörden wurden entsprechend durch die Bundespolizisten informiert.

