Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 3,44 Promille: Hundehalterin kann sich nicht auf Beinen halten, greift Bundespolizisten an und hetzt Tier auf Einsatzkräfte

Stendal (ots)

Am Freitag, den 23. Juni 2023 bemerkte eine Streife der Bundespolizei im Personentunnel des Hauptbahnhofes Stendal gegen 16:00 Uhr eine stark alkoholisierte Frau mit einem kleinen Hund. Die 54-Jährige konnte sich nicht mehr auf den Beinen halten und kroch auf Knien durch den Tunnel. Nachdem sie die Beamten bemerkte, versuchte sie zunächst erfolglos kriechend zu flüchten. Die Deutsche konnte sich nicht auf den Beinen halten und folgte der Aufforderung der Bundespolizisten, mit zur Dienststelle zu kommen, nur zögerlich. Hierbei versuchte sie den Beamten mit der Hundeleine mehrfach den Weg abzuschneiden und ließ den Hund, welcher einen Maulkorb trug, auf die Beamten zulaufen, nach ihnen zuschnappen und sie anzubellen. Auch auf dem Revier auf Bahnsteig 1 widersetzte sie sich den Weisungen der Einsatzkräfte, versuchte einen Beamten anzugreifen und seiner Kollegin während eines Toilettengangs ihrerseits die Tür entgegen zu schlagen. Beide Angriffe konnten abgewehrt werden. Zudem beleidigte sie die Einsatzkräfte massiv mit ehrverletzenden Worten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,44 Promille. Entsprechend wurde der Rettungsdienst hinzugezogen. Der Hund schaffte es, sich den Maulkorb abzustreifen und schnappte anschließend nach einem Sanitäter. Ein Biss konnte glücklicherweise durch ein rechtzeitiges Wegdrehen ebenfalls verhindert werden. Die Frau kam in ein Krankenhaus. Der Hund wurde an ein Tierheim übergeben. Die Dame erwarten nun gleich mehrere Strafanzeigen wegen Widerstandes gegen-, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung sowie Vollrauschs.

