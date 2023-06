Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mutmaßlichen Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt

Stendal (ots)

Am Freitag, den 23. Juni 2023 teilte ein aufmerksamer Zeuge einer Streife der Bundespolizei gegen 14:20 Uhr mit, dass sich ein Mann auf dem Busbahnhof in Stendal an einem Fahrrad zu schaffen machte. Die Bun-despolizisten eilten zum Ereignisort und trafen auf einen 39-jährigen Mann. Dieser hatte kurz zuvor das Seilschloss eines damit angeschlos-senen Fahrrads mittels eines Bolzenschneiders durchtrennt und wollte das Rad anschließend entwenden. Dies konnte durch die Bundespolizei verhindert werden. Sowohl das Fahrrad, als auch das Seilschloss und der Bolzenschneider wurden sichergestellt. Der deutsche Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und für alle weiteren strafprozessualen Maßnahmen mit zur Dienststelle auf Bahnsteig 1 des Hauptbahnhofes genommen. Die zuständige Landespolizei wurde hierüber fernmündlich in Kenntnis gesetzt. Den mutmaßlichen Fahrraddieb, welcher bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war, erwartet hierfür die nächste Strafanzeige wegen einem besonders schweren Fall des Dieb-stahls.

