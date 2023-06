Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 120 Tage Haft: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Eine Kontrolle der Bundespolizei am Hauptbahnhof Halle/Saale am Dienstag, den 20. Juni 2023, gegen 12:00 Uhr endete für einen Reisenden im Gefängnis: Die fahndungsmäßige Überprüfung seiner Personalien ergab, dass die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth den 33-Jährigen per Vollstreckungshaftbefehl suchte. Demnach wurde der Vietnamese bereits im Juli 2022 durch das Amtsgericht Schwabach wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz zu einer Geldstrafe von 1200 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 120 Tagen verurteilt. Da der Mann nach der Urteilsverkündung unbekannten Aufenthaltes war, erging im September 2022 der Haftbefehl. Entsprechend eröffneten die Bundespolizisten dem Gesuchten diesen, nahmen ihn fest und mit zur Dienststelle. Weil er die geforderte Geldsumme nicht aufbringen konnte, übergaben die Bundespolizisten ihn am Nachmittag in eine Justizvollzugsanstalt.

