Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Frau will Reisepass abholen und wird per Haftbefehl gesucht

Magdeburg (ots)

Am Samstagvormittag, den 24. Juni 2023 meldete sich eine 25-jährige Vietnamesin auf der Dienststelle der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg. Sie wollte ihren Reisepass abholen, den sie verloren hatte und welcher am Vortrag durch einen ehrlichen Finder abgegeben wurde. Allerdings beachtete die Frau nicht, dass da noch etwas offen war: Die Staatsanwaltschaft Berlin suchte per Vollstreckungshaftbefehl nach ihr. Dies ergab die fahndungsmäßige Überprüfung ihrer Personalien. Demnach hatte sie das Amtsgericht Berlin Tiergarten bereits im Februar 2022 wegen strafbarer Kennzeichenverletzung zu einer Geldstrafe von 1350 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 90 Tagen verurteilt. Da sie weder die Geldstrafe zahlte, noch sich, trotz ergangener Ladung, den Strafantritt stellte, erging am 8. Juni dieses Jahres der besagte Haftbefehl. Diesen eröffneten die Bundespolizisten der verdutzten Frau und nahmen sie fest. Doch ihr wurde geholfen: Sie kontaktierte einen Bekannten, welcher die geforderte Geldsumme auf einer Dienststelle in Berlin einzahlte. Nach Eingang des Geldes konnte die Frau daher mit ihrem Reisepass die Dienststelle wieder verlassen.

