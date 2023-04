LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Eisenach (ots) - Am Samstagabend befuhr eine 66-Jährige gegen 18.30 Uhr mit ihrem Volvo die Georgenstraße, als ein fünfjähriges Kind auf die Fahrbahn lief. Die Fahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. In der Folge wurde das Kind leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand geringer Sachschaden. (mb) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

