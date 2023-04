Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Prüpgellei vor der Festhalle - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Am Freitagabend fand in der Festhalle Ilmenau eine Tanzveranstaltung statt. Gegen 02:30 Uhr teilte ein Partygast der Polizei in Ilmenau mit, dass sich zu dieser Zeit ca. 10 Personen vor dem Veranstaltungsgelände prügeln sollen. Noch vor dem Einsatz von Polizeibeamten soll sich die prügelnde Gruppe aufgelöst haben und in unbekannte Richtung davon gegangen sein. Die Polizei bittet Zeugen, Opfer oder sonstige geschädigte Personen, welche Hinweise zur Auseinandersetzung geben können, sich mit der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau, telefonisch (03677/601124), unter Nennung der Bezugsnummer 0109876/2023, in Verbindung zu setzen. Zuvor kam es bei selbiger Veranstaltung zu einem Polizeieinsatz. Hierbein wurde ein männlicher Täter auf frischer Tat gestellt. Dieser hatte zuvor eine 29-jährige Frau an den Haaren gezogen und ihren Wohnungsschlüssel entwendet.(rk)

