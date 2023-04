LPI-GTH: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Arnstadt (ots) - Am Freitagabend, in der Zeit von 20:00 Uhr bis 21:05 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes "REWE", in der Ichtershäuser Straße, ein Verkehrsunfall. Dabei beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug einen dort abgestellten Pkw Audi A6. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle aufgenommen. ...

