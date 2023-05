POL-SO: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Soest (ots) - Am Donnerstagmittag, gegen 14 Uhr, kam es zu einem Diebstahlsdelikt in einer Drogerie auf der Brüderstraße. Ein Ladendetektiv wurde auf einen Mann aufmerksam, der mehrere Parfümflaschen in eine mitgebrachte Tragetasche steckte. Anschließend verließ er das Geschäft ohne die Ware zu bezahlen. Der Ladendetektiv sprach den Dieb am Ausgang an und forderte ihn auf stehen zu bleiben. Der Dieb rannte daraufhin zurück in die Drogerie. Dort konnte er durch den ...

mehr