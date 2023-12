Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, L 191, Lkr. Konstanz) Auto in Brand geraten

Singen, L 191, Lkr. Konstanz (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Mittwochvormittag, kurz nach 09.30 Uhr, ein Renault auf der Landesstraße 191 im Bereich der Unterführung der Bundesautobahn A 81 bei Hausen an der Aach in Brand geraten und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Die nach der Verständigung mit vier Fahrzeugen und 15 Mann eintreffende Feuerwehr Singen konnte trotz der sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen nicht verhindern, dass der Wagen total ausbrannte. An diesem entstand Totalschaden in bisher nicht bekannter Höhe. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste die L 191 und die Abfahrt der A 81 auf die L 191 vorübergehend voll gesperrt werden. Der aufsteigende Rauch beeinträchtigte auch die Sicht auf der über die L 191 führende A 81.

